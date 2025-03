Unidade do Senac em Propriá estreia as visitas do Tour do Sergipão

“A exposição da taça celebra o triunfo de uma equipe. Refletindo a essência do esporte, no Senac trabalhamos em equipe para transformar realidades nesta região”

A Unidade do Senac em Propriá deu início ao tour do troféu do Campeonato Sergipano, que visitará os municípios que sediarão as semifinais do torneio estadual. A primeira exibição do troféu Ary Rezende, referente ao Campeonato Sergipano de 2025, ocorreu em 13 de março, com um enfoque especial. O ‘Tour do Sergipão’, que acontece pelo quinto ano consecutivo, elevou a expectativa entre os torcedores do América de Propriá.

Com a classificação do América Futebol Clube de Propriá no campeonato, o município foi selecionado para liderar as visitas. Edson Dias de Araújo, gerente do Centro de Educação Profissional (CEP), destacou o privilégio de receber o símbolo de uma conquista.

“A exposição da taça celebra o triunfo de uma equipe. Para o Senac é uma satisfação receber um objeto que simboliza vitória, trabalho em equipe e a materialização de um sonho. Refletindo a essência do esporte, no Senac trabalhamos em equipe para transformar realidades nesta região. Além da exibição da taça, essa é uma excelente oportunidade para promover os cursos profissionalizantes e incentivar as visitas aos nossos estabelecimentos”, destacou.

Em seguida, o “Tour do Sergipão” segue para o município de Itabaiana. A programação da exposição nas cidades será divulgada em breve, incluindo a capital sergipana.

Troféu Ary Rezende

O campeão do Sergipão SuperBet de 2025, vai conquistar a taça em homenagem ao ex-dirigente do Club Sportivo Sergipe, Ary Rezende Silva. A decisão foi tomada no congresso técnico da competição pela Federação Sergipana de Futebol e representantes dos clubes.

A homenagem expressa a admiração e respeito por um dirigente que deixou o nome marcado na história do futebol sergipano. O professor Ary Rezende, é um dos mais experientes dirigentes esportivos do estado, já exerceu vários cargos no Sergipe. Foi diretor de futebol, supervisor, presidente do conselho deliberativo e presidente da diretoria executiva. Ary sempre foi reconhecido pela sabedoria e equilíbrio na condução administrativa.

Senac SE