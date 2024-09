Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’ realiza 184 testes rápidos

Com o objetivo de facilitar o acesso à prevenção de pessoas em situação de vulnerabilidade contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa IST/Aids, esteve na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, na segunda-feira, 23, com a Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’, disponibilizando testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Na ação, 46 pessoas fizeram os testes, o que corresponde a 184 testes rápidos. Foram identificados três casos reagentes para sífilis e um para HIV.

As pessoas que tiveram o resultado reagente foram encaminhadas para Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) com a ajuda da equipe do Projeto Consultório de Rua. A ação também teve a parceria com a Organização Estudantil IFMSA Brazil, que reúne acadêmicos de medicina da Universidade Tiradentes (Unit).

“Toda vez que levamos os testes para pontos estratégicos, a procura é sempre grande, e isso mostra que, quando é de fácil acesso, as pessoas fazem os exames. Ao fazer ações para populações vulneráveis, promovemos saúde e também contribuímos para formar futuros médicos com a maior responsabilidade social”, ressaltou a referência técnica do Programa de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais da SES, Almir Santana.

Para Dário dos Santos Oliveira, de 54 anos, a ação é importante para quem mais precisa e tem dificuldade de ir em outro lugar para realizar a testagem. “Sempre que vejo o carro realizando os testes, eu faço. Eu sei da importância de se cuidar e, caso tenha algum problema, iniciar o tratamento para que não piore a situação”, disse.

De acordo com o estudante de medicina Rafael Vasconcelos, o Projeto de Extensão ‘Educação Sexual Sem Endereço’ está em sua terceira edição e, para os estudantes é, uma forma de aprender. “Estar em contato com pessoas realizando a testagem é gratificante demais para todos nós que queremos ser médicos. Eu sempre quis trabalhar com isso, então estar em contato com a referência, como Almir Santana, é muito importante, pois o conhecimento que ele vai agregar para mim na minha formação é imprescindível e é imensurável”, explicou.

Aconselhamento

Todo teste de HIV deve ser acompanhado de aconselhamento, que consiste em um diálogo confidencial entre o usuário que procurou fazer o teste e o profissional de saúde, com o objetivo de avaliar as situações de riscos pessoais para as infecções sexualmente transmissíveis e a promoção de comportamentos preventivos. O aconselhamento também procura orientar sobre o resultado do teste, que pode ser reagente (popularmente chamado positivo) ou não reagente (popularmente denominado negativo).

O resultado reagente significa que anticorpos para o HIV foram encontrados no sangue. Contudo, o exame não indica sobre o desenvolvimento futuro da infecção pelo HIV e se a pessoa tem ou terá Aids. Essa pessoa será encaminhada para realizar os exames complementares e início do tratamento. Será orientada, também, com relação às novas tecnologias para a prevenção. O resultado não reagente indica que não há a presença de anticorpos contra o HIV ou que a infecção foi recente e não houve a produção dos anticorpos. A pessoa será orientada sobre as novas tecnologias de prevenção – Profilaxia Pós-exposição (PEP) e Profilaxia Pré-exposição (PrEP) e, se necessário, repetir o teste 30 dias após.

