Unidade Pós Cirúrgica do Hospital de Urgências de Sergipe passará por reforma

Com o objetivo de garantir melhor ambiência e conforto aos pacientes atendidos no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), a Unidade Mista Cirúrgica (UMC) passará por reforma. Atualmente, a unidade conta com 37 leitos, além de uma estabilização de suporte ao Centro Cirúrgico.

A iniciativa segue um cronograma de melhorias já implementado no Huse com investimentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para a reestruturação e revitalização de alguns espaços. Dentre eles estão o Centro Cirúrgico, a Ala Verde Trauma, a Unidade Cardiovascular (UCV), e o auditório da unidade hospitalar.

“Preocupados em oferecer o melhor para os pacientes atendidos e, por meio dos investimentos da SES, seguimos um planejamento também para melhorias estruturais. Por conta das fortes chuvas que atingiram a capital sergipana, sofremos impactos em alguns espaços e, prontamente, mobilizamos nossa equipe para solucionar os problemas”, salientou o superintendente do Huse, Roberto Gurgel.

A UMC é voltada aos pacientes em pós-operatório, recebendo atendimento multidisciplinar e assistência médica especializada. Esses pacientes serão direcionados para uma unidade assistencial interna, com o devido acompanhamento médico e multidisciplinar, até o final da reforma.