Unidades museológicas da Funcap integram programação da 19ª Primavera dos Museus

“Museus sergipanos promovem atividades gratuitas que unem patrimônio cultural e consciência ambiental”

Com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, a 19ª Primavera dos Museus chega a Sergipe entre os dias 22 e 28 de setembro, com programação gratuita que busca refletir sobre o papel dos museus na conscientização e no enfrentamento da crise climática.

Idealizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a ação é realizada em todo o país com a adesão de instituições culturais. Em Sergipe, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) participa por meio de seus equipamentos museológicos: Museu Histórico de Sergipe e Museu de Arte Sacra, ambos em São Cristóvão; Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, Museu de Arte Sacra e Casa de Cultura João Ribeiro, localizados em Laranjeiras. Essas unidades oferecem atividades educativas, exposições e ações culturais que reforçam a valorização da memória, do patrimônio cultural e natural, além de reafirmar o compromisso com temas contemporâneos, como a sustentabilidade.

A proposta deste ano, construída de forma colaborativa entre as instituições participantes, ressalta a importância dos museus como espaços de preservação, educação e reflexão sobre os impactos ambientais que afetam o cotidiano e o futuro das próximas gerações.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, integrar a programação nacional é uma oportunidade de reforçar a relevância dos espaços culturais diante dos desafios contemporâneos.

“É uma honra para a Funcap participar de um evento nacional, especialmente com um tema tão relevante e atual como as mudanças climáticas. Os museus cumprem um papel essencial de preservação e reflexão e, ao promovermos o debate sobre sustentabilidade nesses espaços, reafirmamos a contribuição da cultura para o enfrentamento da crise climática e para a construção de um futuro mais responsável e consciente”, destaca o gestor.

De acordo com o coordenador das Unidades Culturais, Kepller Oliveira, essas ações visam fomentar a visitação da comunidade nos museus, além de transmitir educação cultural.

“Os museus têm um papel essencial como espaços de reflexão e engajamento diante da crise climática. Esta edição oferece uma oportunidade valiosa para aproximar a comunidade de práticas sustentáveis e ampliar a compreensão sobre os desafios ambientais que enfrentamos”, ressalta o coordenador.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE – SÃO CRISTÓVÃO

Data: 22 a 25/09

Horário: 10h às 14h

Atividade: Projeto Lambe no Pátio Interno do Museu Histórico – A ação será realizada com o público atendido pela Secretaria da Assistência Social.

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO CRISTÓVÃO

Data: 23/09 | ABERTURA

Horário: 10h

Atividade: Mesa Redonda sobre o tema da primavera, intitulada “Museus e Comunidades diante das Mudanças Climáticas” com a participação de Maria de Fátima Souza (Rezadeira, Membro do Movimento Popular da Saúde em Sergipe e Guardiã de Sementes Crioulas), Janine Menezes (Secretária do Meio Ambiente de São Cristóvão) e Kaique Rocha (Coordenador da Juventude).

Mediação: Jorge Maklin

Local: Auditório Dom Luciano, no Museu de Arte Sacra.

CineEco

Indicação Livre

Sessão: 14h

Filme: O Lorax

Data: 24/09

CineEco

Indicação Livre

Sessão: 14h

Documentários:

As vítimas invisíveis da Crise Climática

Céu Azul

DATA: 25/09

CineEco

Indicação Livre

Sessão: 14h

Documentário: Fogo Pantanal Fogo

Local: Museu de Arte Sacra

Data: 26/09

Horário: 9h

Atividade: Palestra “A Importância da Proteção do Meio Ambiente”, com representantes da Companhia Independente da Polícia Ambiental.

Palestrante: 2ª Tenente Emily Djanira Santos.

Local: Auditório Dom Luciano, no Museu de Arte Sacra

MUSEU CASA DE CULTURA JOÃO RIBEIRO – LARANJEIRAS

Data: 22/09 a 25/09

Horário: 13h às 16h

Atividade: Palestra sobre os impactos das mudanças climáticas nos acervos do museu: como excesso da umidade do ar, enchentes e oscilação do tempo.

Organização: Joécia Correia dos Santos e Paulo Miguel Leite Mota.

Orientação Técnica: Marcos de Oliveira.

MUSEU AFROBRASILEIRO DE SERGIPE – LARANJEIRAS

Data: 22/09 a 25/09

Horário: 10h

Atividade: Exposição Povos Nagô e conexão com a natureza: A exposição “Povos Nagô e a Conexão com a Natureza” apresenta um mergulho cultural, histórico e espiritual no legado do povo nagô, destacando suas práticas, símbolos e saberes ancestrais que revelam a profunda relação com os elementos da natureza.

MUSEU DE ARTE SACRA DE LARANJEIRAS

Data: 22/09 a 25/09

Horário: 9h30 às 11h30

Atividade: Musealizar o clima: ações práticas de preservação no Museu de Arte Sacra de Laranjeiras.

Organização: Allana O. Rocha e Monielly Letícia L. Fonseca.

Orientação Técnica: Marcos de Oliveira

Texto e foto: Ascom Funcap