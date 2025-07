Unidos em Asa Branca vence duelo e conquista o título inédito de Quadrilha Junina do País do Forró

A noite de domingo, 27, marcou o encerramento de 60 dias de programação na Orla da Atalaia com um momento inédito na história dos festejos juninos de Sergipe: a realização da primeira edição do duelo pelo título de ‘Quadrilha Junina do País do Forró’. A disputa reuniu os grupos vencedores dos concursos do Gonzagão e do Arranca Unha – Pioneiros da Roça e Unidos em Asa Branca –, que apresentaram seus espetáculos diante de um público que superlotou o espaço.

Após a avaliação do júri, a Unidos em Asa Branca foi consagrada campeã e recebeu a premiação de R$ 50 mil, o maior valor já destinado a uma quadrilha junina no estado. O evento foi promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), como parte da programação de encerramento da Vila do Forró.

A entrega do troféu foi realizada pelo presidente da Funcap, Gustavo Paixão, ao lado do secretário Especial da Cultura, Valadares Filho, do secretário-executivo da Cultura, Irineu Fontes, do secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, e do presidente do Conselho Estadual de Cultura, Pascoal Maynard.

Segundo Gustavo Paixão, o ciclo junino de 2025 foi marcado por um investimento sem precedentes nas quadrilhas juninas. “O Governo de Sergipe destinou mais de R$ 2 milhões para fomento à cultura popular, por meio de ajuda de custo, editais e premiação. Esse recurso permitiu que os grupos investissem em figurino, coreografia e estrutura, elevando, ainda mais, a qualidade das apresentações. Encerramos a Vila do Forró com esse reconhecimento ao trabalho dos quadrilheiros e quadrilheiras que constroem, todos os anos, um espetáculo genuinamente sergipano”, afirmou.

Para o secretário da Cultura, Valadares Filho, nos últimos 60 dias, o Governo de Sergipe evidenciou seu compromisso com a cultura, “promovendo tudo o que Sergipe possui de valioso, que é a nossa arte e tradição”, afirmou.

Unidos em Asa Branca vitoriosa

A Unidos em Asa Branca, vencedora do Concurso Arranca Unha, apresentou ‘1 Promessa para ½ Santo’, que narra a história de Rosa Morena e José Inocêncio, com a chegada de Urânia para cumprir uma promessa em Juazeiro do Norte. O enredo se desenvolve em torno da promessa de Urânia de acender uma vela aos pés de Santo Antônio, em Louvores, e de como ela tenta solucionar o caso entre José Inocêncio e Rosa Morena, que é alvo de fofocas na cidade.

Para o marcador e coreógrafo do grupo, Walterlin Pequeno, o novo concurso representa um marco para a cultura junina do estado. “É a primeira vez que participamos de uma disputa com essa dimensão no estado. Esse título é resultado de um trabalho coletivo, e ver o reconhecimento desse esforço é algo que nos fortalece. Nós, quadrilheiros, somos artistas e merecemos visibilidade. Sergipe tem quadrilhas de altíssimo nível, com identidade própria. Somos muito gratos”, destacou.

A quadrilheira Márcia Nascimento destacou o simbolismo da conquista. “Esse troféu representa meses de ensaios, dedicação, noites em claro e muito amor pelo que fazemos. É a essência da Unidos em Asa Branca: ser feliz, bem feliz”, comentou.

Já Walter Aurélio, também integrante, completou: “É por todos que vibraram com a gente. Esse título é deles também”.

Premiação histórica

O duelo pelo título de Quadrilha do País do Forró encerra um ciclo junino histórico para Sergipe, marcado por investimento inédito no fomento à tradição. Somando recursos do Governo do Estado e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o investimento chegou à marca de cerca de R$ 2 milhões no fortalecimento das quadrilhas juninas em 2025.

Cada quadrilha selecionada para os concursos Arranca Unha e Gonzagão recebeu ajuda de custo de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil destinados a cada etapa. Ao todo, cerca de 24 quadrilhas foram contempladas, totalizando investimento direto superior a R$ 250 mil na base dos grupos. Além disso, a premiação geral foi ampliada, com R$ 200 mil distribuídos entre as melhores classificadas dos dois concursos. As cinco quadrilhas que alcançaram as melhores colocações receberam valores entre R$ 10 mil e R$ 35 mil, um estímulo direto à qualidade artística e à dedicação dos participantes.

Público aprova

A última noite da Vila do Forró atraiu sergipanos e turistas. A professora aposentada de São Paulo Maria Francisca escolheu, mais uma vez, Aracaju como destino junino. “Há cinco anos venho para ver essas quadrilhas. É diferente de tudo, não tem igual. Aqui é como o Carnaval no Rio [de Janeiro]. Fico encantada com tudo que vejo”, disse.

Já a nutricionista Ângela Neri, do Rio Grande do Norte, assistiu às apresentações pela primeira vez. “Fiquei extasiada. É muita beleza, energia e alegria. O Governo de Sergipe está de parabéns por organizar um evento com tanto carinho, que acolhe gente de todas as partes”, pontuou.

A valorização das quadrilhas juninas não se encerra com o mês de julho. O Governo de Sergipe segue promovendo apresentações em espaços como a Rua São João, onde acontece, quinzenalmente, a Segundona do Turista, com trios de forró, quadrilhas e grupos folclóricos. A programação segue até dezembro.

Vila do Forró

Foto: Júlia Rodrigues