UNINASSAU Aracaju leva serviços gratuitos à população em no projeto Faculdade na Comunidade 

Ação acontece no dia 19 de setembro, com atendimentos de saúde, orientação jurídica e atividades educativas no GBarbosa Hiper Norte

A população de Aracaju vai contar, no próximo dia 19 de setembro, com mais uma edição do projeto Faculdade na Comunidade, promovido pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em parceria com o Instituto Cencosud. A ação acontece das 8h30 às 12h, no estacionamento do GBarbosa Hiper Norte, localizado na Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no bairro José Conrado de Araújo.

O evento, que tem como tema “Blitz da Saúde e Alimentação Saudável”, vai oferecer uma série de serviços gratuitos à comunidade. Entre eles estão avaliações de profissionais de Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia, com aferição de pressão arterial e glicemia; triagem de Fonoaudiologia para detecção de distúrbios vocais e auditivos; além de orientações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Também haverá equipe de Terapia Ocupacional oferecendo suporte a mães atípicas, atividades lúdicas conduzidas por profissionais de Educação Física para o público infantil e serviços de Odontologia com dicas de higiene bucal e escovação para crianças. A programação inclui ainda orientação jurídica com estudantes de Direito e a Cozinha Show Saudável, comandada pela nutricionista Letícia Fontes, com demonstrações de receitas práticas, econômicas e nutritivas — que poderão ser degustadas pelos participantes.

Segundo a professora Elisama Guimarães, coordenadora do curso de Fisioterapia da UNINASSAU Aracaju, a iniciativa reforça o compromisso social da instituição. “É uma grande satisfação promovermos mais uma edição do Faculdade na Comunidade. Reunimos diferentes cursos para oferecer serviços gratuitos e, ao mesmo tempo, aproximar a universidade da comunidade. Essa integração fortalece a formação dos nossos estudantes e gera impacto positivo direto na vida das pessoas.”

A expectativa da organização é reunir moradores da região para uma manhã de cuidado com a saúde, aprendizado e integração entre universidade e comunidade.

Texto e foto ascom Uninassau