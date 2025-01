UNINASSAU Aracaju oferece 250 vagas no Prouni 2025.1

As bolsas integrais são destinadas a diferentes cursos superiores oferecidos pela Instituição

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju disponibiliza 250 vagas no Programa Universidade para Todos (Prouni). As bolsas são integrais e para cursos de graduação presencial para o semestre 2025.1, nos turnos manhã e noite.

Ao vagas estão distribuídas entre os cursos de Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Biomedicina; Direito; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina Veterinária; Psicologia; Odontologia e Terapia Ocupacional. “O Prouni é uma oportunidade de ensino importante para muitos brasileiros. Ao oferecer essas oportunidades, a UNINASSAU reforça o compromisso com o acesso à educação. A Instituição está de portas abertas para receber todos”, comenta a reitora da UNINASSAU Aracaju,

Cilene Andrade.

Os interessados devem acessar o link https://acessounico.mec.gov.br/prouni.

As inscrições no programa começam dia 24 e vão até o dia 28. O resultado da primeira chamada sai no dia 4 de fevereiro. São duas chamadas e lista de espera.

