UNINASSAU Aracaju oferece cursos gratuitos em diferentes áreas

O projeto Capacita engloba opções de Humanas, Saúde e Tecnologia

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza mais uma edição do projeto Capacita, que tem como objetivo aprimorar os conhecimentos profissionais da população. O evento acontece de 14 a 16 de julho, na Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, Siqueira Campos. Alguns cursos ocorrem em locais externos.

Os cursos gratuitos englobam as áreas de Humanas, Saúde e Tecnologia. Alguns dos temas abordados são desafios de relacionamentos (Psicologia), emergência para cães e gatos (Medicina Veterinária), mascaramento auditivo (Fonoaudiologia), cuidados com queimaduras (Enfermagem), nutrição no crossfit (Educação Física), construção de apps (Ciências da Computação), entre outros.

“O Capacita é um momento para aprimorar os conhecimentos de pessoas da área e/ou interessados. A Instituição de Ensino Superior está de portas abertas para receber a comunidade e realizar, de forma gratuita, treinamentos com os melhores profissionais do estado. Além disso, o projeto reafirma o nosso compromisso com a Responsabilidade Social”, afirma o coordenador acadêmico da UNINASSAU Aracaju, Cícero Gonçalves.

Para mais detalhes sobre a inscrição e ter acesso à lista completa de cursos, é preciso consultar o site gokursos.com. Basta ir ao campo de pesquisa e buscar por “Capacita + Aracaju”. Os interessados podem participar de mais de um minicurso, desde que não haja choque de horário.

Texto e foto assessoria