UNINASSAU Aracaju promove 7ª edição do Geek Festival com programação voltada à cultura pop

Evento gratuito acontece no dia 27 de setembro e promete oficinas, concursos, experiências imersivas e ações educativas para todas as idades

O universo geek vai invadir Aracaju no próximo dia 27 de setembro, quando a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza a 7ª edição do Geek Festival, considerado o maior evento do segmento em Sergipe. A programação começa às 10h, na sede da instituição, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, bairro Siqueira Campos, e é aberta ao público.

Organizado pelos cursos da área de Tecnologia da Informação da UNINASSAU, o festival reúne cultura pop, tecnologia, criatividade e responsabilidade social em um só espaço. Mais do que entretenimento, a iniciativa busca aproximar a comunidade da universidade e já se consolidou como um dos principais eventos culturais do estado.

A programação inclui concurso de K-Pop Dance Groups, oficinas de quadrinhos, roteiro, maquiagem artística e dança K-pop, além de espaços temáticos dedicados a games, cosplay e quadrinhos. Os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Odontologia também participam, oferecendo atividades interativas e de promoção à saúde.

Um dos destaques do evento será o concurso Cospobre, que desafiará os participantes a criar fantasias com materiais reciclados em alusão à COP 30, conferência mundial do clima que acontecerá em 2025, em Belém (PA). A proposta conecta a cultura geek à sustentabilidade, reforçando o compromisso do festival com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis.

Em edições anteriores, o Geek Festival atraiu milhares de visitantes e consolidou-se como um dos principais eventos do calendário cultural de Sergipe. Para o professor Daniel David, organizador do evento, a iniciativa vai além do entretenimento. “Nosso objetivo é criar um espaço onde aprendizado, cultura pop e responsabilidade social caminhem juntos. O Geek Festival cresceu a cada edição e hoje é motivo de orgulho para nossa instituição e para toda a comunidade geek sergipana”, afirma.

As inscrições para oficinas e atividades já estão abertas e podem ser feitas pelo site: geekfestivalaracaju.com.br.

Texto e foto Uninassau