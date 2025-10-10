UNINASSAU Aracaju realiza Feira de Trabalhabilidade junto com empresas parceiras

Além de oportunidades de emprego e estágios, serão oferecidas palestras e networking

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove mais uma edição da Feira de Trabalhabilidade no próximo dia 16 de outubro, das 9h às 13h e das 16h às 18h, na Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos.

O evento, de grande relevância tanto para os estudantes quanto para a comunidade e empresas participantes, tem como principal objetivo promover a conexão entre organizações que buscam novos talentos e pessoas em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Durante o encontro, diversas empresas parceiras oferecem vagas de emprego, estágio e oportunidades de networking direto com recrutadores. Estão presentes no evento: Supermercado Mateus, Fundat, CIEE, Drogasil, Ser Desenvolvimento, R&S e Rede Fácil.

“A Feira de Trabalhabilidade da UNINASSAU cumpre um papel estratégico ao unir educação, empregabilidade e desenvolvimento social. É um evento que impulsiona carreiras, fomenta parcerias e contribui para a construção de um futuro profissional mais promissor para todos os envolvidos”, afirma a coordenadora do curso de Terapia Ocupacional da UNINASSAU Aracaju, Gabrielle Reis.

O evento é aberto ao público. Para participar, não é preciso se inscrever previamente, basta chegar no local.

Fonte UNINASSAU – Imagem: Gabriela Oliveira