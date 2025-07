UNINASSAU lança edital para contratação de docentes em 2025.2

As inscrições vão até 10 de julho e devem ser realizadas por e-mail

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju lançou o edital de processo seletivo para contratação de novos docentes. As inscrições já estão abertas e ocorrem até o dia 10 de julho. Os interessados devem enviar o Currículo Lattes atualizado e os títulos acadêmicos para o e-mail indicado no edital. Eles também precisam ter pós-graduação específica na área da disciplina que desejam ministrar.

As vagas ofertadas são para os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Odontologia, Direito, Psicologia e Terapia Ocupacional, nos turnos matutino e noturno. Os candidatos aprovados na análise do Currículo Lattes, passam por uma prova escrita com assuntos referentes à disciplina e uma aula expositiva de 20 minutos.

O processo seletivo é julgado por uma Comissão de Avaliação Docente composta por três membros, com integrantes da Diretoria Acadêmica e das coordenações dos cursos da UNINASSAU Aracaju.

Para outras informações, confira o edital. https://www.uninassau.edu.br/sites/mauriciodenassau.edu.br/files/documentos/2025/07/ccg-for-05_-_edital_para_selecao_de_docente_ajuuu.pdf

texto e foto assessoria