UNINASSAU oferta minicursos e serviços na cidade de Itabaiana 

A ação acontece no Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite e é aberta ao público

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju oferta minicursos de capacitação e alguns serviços no município de Itabaiana. A “Caravanassau” acontece no próximo sábado (24), a partir das 8h, no Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, localizado na Avenida Vereador Olímpio Grande, bairro Porto.

São ofertados seis minicursos de curta duração com os seguintes temas: desenvolvimento do primeiro site, orientação profissional, importância do aleitamento materno, uso da comunicação alternativa no contexto escolar, discriminação

nas relações de consumo e marketing pessoal. Além dos serviços de avaliação da dor, teste físico e vermifugação em cães e gatos. As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou por meio do link https://forms.office.com/r/V4KG7HxSgW .

“A caravana da UNINASSAU é um novo projeto em que a equipe acadêmica esclarece dúvidas, dá orientações e até presta alguns serviços básicos, aproximando a Instituição da comunidade. A ideia é ter um contato mais direto com as cidades vizinhas que nem sempre conhecem nosso trabalho e proporcionar aos nossos alunos experiências práticas. Iniciamos esse projeto em julho, na cidade de Santa Rosa de Lima, e foi um sucesso. Dessa vez, escolhemos Itabaiana, onde temos um polo de ensino a distância”, explica a reitora da UNINASSAU Aracaju, Cilene Andrade.

Fonte UNINASSAU