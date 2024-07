UNINASSAU promove aulão sobre esporotricose felina no dia 25

O evento tem como objetivo abordar a importância do diagnóstico precoce para o tratamento

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio da Liga Acadêmica de Clínica para Animais de Companhia (LACLIAC), realiza o aulão “Diagnosticando e tratando a esporotricose felina”, com o médico veterinário Dr. Sidney Costa.

Ele acontece no dia 25 de julho, às 19h30, na Instituição de Ensino Superior, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, bairro Siqueira Campos.

A esporotricose felina é uma patologia infecciosa e zoonótica que pode afetar gatos e humanos. Diagnosticar a doença nos animais nos estágios iniciais é fundamental para o tratamento. “O entendimento de que é uma zoonose de importância para a saúde pública

e que pode oferecer danos à saúde humana torna o evento condizente com a proposta e missão da Instituição: estreitar a relação com a comunidade e facilitar a difusão de informações que a beneficiem”, explica o professor do curso de Medicina Veterinária da UNINASSAU Aracaju, Matheus Batista.

O evento é aberto ao público e os participantes devem contribuir com 1kg de ração animal. Para mais informações, é preciso entrar em contato por meio do e-mail medicinaveterinaria.aju@uninassau.edu.br.

