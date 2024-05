UNINASSAU promove campeonato em alusão ao Maio Amarelo

Participantes precisam desenvolver jogos de acordo com a temática

O Maio Amarelo é uma campanha nacional que tem o intuito de chamar a atenção da população sobre os índices de acidentes no trânsito. Visando promover a conscientização de forma lúdica e educativa, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju

realiza o 3° MVP Gamer. Ele acontece no dia 23 de maio, a partir das 18h, na Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos.

O objetivo do evento é que times desenvolvam jogos digitais com a proposta sugerida. Os games serão avaliados por uma comissão. O campeonato é gratuito e aberto ao público. Para mais informações, interessados devem entrar em contato por meio do e-mail sistemasinformacao.aju@mauriciodenassau.edu.br.

“Os games têm o poder de ensinar de maneira lúdica e envolvente. Ao incorporarmos mensagens de segurança no trânsito dentro dos jogos e em eventos, como o MVP Gamer, estamos plantando sementes de conscientização que podem salvar vidas. É uma oportunidade de

transformar entretenimento em educação, de usar a paixão pelos jogos para promover comportamentos seguros e responsáveis”, declara o organizador do evento e coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU Aracaju, Cícero Gonçalves.

