UNINASSAU promove mais uma edição do Bike sem Barreiras

O projeto oferece bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza mais uma edição do projeto Bike sem Barreiras. Ele acontece nesse sábado (31), a partir das 8h, na Rua Francisco Rabêlo Leite Neto, Praia de Atalaia, próximo ao Corpo de Bombeiros.

O projeto de Responsabilidade Social da Instituição tem como propósito promover a inclusão e a saúde das pessoas com deficiência visual, física, mental, múltipla ou mobilidade reduzida. Ele teve início em 2016, no Recife, e oferece três tipos de equipamentos para o público: HandBike, triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos; Bike Dupla, pedalada por um monitor e uma pessoa com deficiência visual; e The Duet, que carrega uma pessoa com deficiência múltipla ou tetraplégica de até 120kg.

“Retornar com o projeto Bike sem Barreiras na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é a confirmação do nosso compromisso com a inclusão, promovendo atividades de lazer na praia da Atalaia e disponibilizando nossas bicicletas adaptadas. Quando falamos em inclusão, é necessário ter uma visão do todo”, afirma a reitora da UNINASSAU Aracaju, Cilene Andrade.

Fonte assessoria