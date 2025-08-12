UNINASSAU realiza evento sobre equoterapia; O objetivo é mostrar a prática

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove o evento “Equoterapia e multidisciplinaridade: conexões que transformam”. Ele acontece no dia 13 de agosto, às 18h30, no auditório da Instituição.

O encontro tem como objetivo mostrar como a prática interdisciplinar na equoterapia une ciência, cuidado e afeto para promover autonomia, inclusão e qualidade de vida. Para isso, o evento conta com a presença dos palestrantes Mônica Santos (terapeuta ocupacional), Bruna Mendonça (enfermeira), Luis Henrique da Cruz (fisioterapeuta) e Valter Gois (acadêmico em educação física).

“Esse evento promete ser inspirador e transformador. A proposta é vivenciar, aprender e refletir sobre o poder das conexões interdisciplinares na equoterapia. É uma oportunidade riquíssima para estudantes e profissionais da saúde e educação, assim como todos que acreditam na potência do trabalho coletivo. Essa experiência vai muito além da teoria”, afirma a professora do curso de Terapia Ocupacional da UNINASSAU Aracaju, Geovaneide Reis.

A Instituição de Ensino Superior fica localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos. Para mais informações sobre inscrições, é preciso entrar em contato por meio do e-mail coordenacaoacademica.aju@uninassau.edu.br.

Ascom Uninassau