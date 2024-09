UNINASSAU realiza I Simpósio de Especialidades Veterinária

O evento aborda diferentes áreas e busca aprofundar os conhecimentos dos estudantes

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio da Liga Acadêmica de Animais de Companhia (LACLIAC), promove o I Simpósio de Especialidades Veterinária. O intuito é ampliar o conhecimento dos estudantes em diferentes áreas do curso.

O evento acontece nos dias 27 e 28 de setembro, na Instituição.

A programação é dividida entre teoria e prática, contato com a presença de profissionais especializados. No primeiro dia (27), o evento inicia às 19h e aborda o módulo teórico. Os temas são nefrologia e urologia, ultrassonografia e dermatologia. Já no segundo dia (28), ocorre a parte prática, a partir das 9h. A abordagem é em ultrassonografia e dermatologia, sendo obrigatório o uso de jaleco e sapato fechado.

“O I Simpósio de Especialidades Veterinárias da LACLIAC aborda temas importantes e de relevância, com ênfase nas áreas de dermatologia, nefrologia e ultrassonografia. Esse evento tem como objetivo proporcionar uma imersão acadêmica e prática aos estudantes e profissionais, promovendo o aperfeiçoamento técnico e científico em especialidades fundamentais para o diagnóstico e tratamento de diversas patologias em pequenos animais. É uma oportunidade única para a atualização de abordagens diagnósticas, contribuindo para o desenvolvimento profissional e o cuidado com a saúde animal”, afirma o professor do curso de Medicina Veterinária da UNINASSAU Aracaju, Matheus Batista.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato por meio do e-mail medicinaveterinaria.aju@uninassau.edu.br.

A Instituição de Ensino Superior fica localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, bairro Siqueira Campos.

Ascom UNINASSAU