UNINASSAU realiza mutirão de limpeza e projeto de inclusão em praia de Aracaju 

Estudantes e professores vão recolher lixo e conscientizar a população sobre sustentabilidade e inclusão

Em alusão ao Dia Mundial da Limpeza, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove um mutirão de limpeza e o projeto Bike sem Barreiras na praia da Cinelândia. A ação acontece neste sábado (20) e conta com a parceria da Solar Coca-Cola. As iniciativas ocorrem todos os anos devido ao calendário de Responsabilidade Social da Instituição de Ensino Superior. A atividade é aberta à população que desejar participar da iniciativa.

O mutirão envolve toda a comunidade acadêmica. Estudantes e professores se mobilizarão para recolher resíduos espalhados na faixa de areia e dialogar com banhistas e comerciantes sobre a importância de manter o espaço limpo. Também serão distribuídas sacolas biodegradáveis para incentivar o descarte adequado.

Já o Bike sem Barreiras tem como propósito promover inclusão e saúde por meio de bicicletas adaptadas. O projeto é gratuito e disponibiliza equipamentos para pessoas com deficiência física, visual, mental, múltipla ou com mobilidade reduzida. Criado em 2016, no Recife, ele oferece três tipos de bicicletas: HandBike, triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos; Bike Dupla, conduzida por um monitor junto com a pessoa com deficiência visual; e The Duet, bicicleta que transporta pessoas com deficiência múltipla ou tetraplégica de até 120 kg.

“A UNINASSAU reforça seu compromisso socioambiental com as ações Praia Limpa e Bike sem Barreiras, mobilizando estudantes, professores e a comunidade para unir forças na limpeza das praias. A iniciativa busca não apenas remover o lixo do litoral, mas também despertar a responsabilidade coletiva em relação à sustentabilidade e ao respeito à natureza e promover inclusão”, afirma o coordenador do curso de Medicina Veterinária da UNINASSAU Aracaju, Diomar Sobrinho.

Texto e foto ascom UNINASSAU