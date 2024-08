UNINASSAU realiza o 1° Seminário Jurídico em Aracaju

O evento é em homenagem à Semana da Advocacia e tem parceria com a OAB/SE

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio da Liga Acadêmica de Direito Contemporâneo (LADIC), realiza o “1º Simpósio Jurídico: Diversidade na Advocacia” com a presença de advogados renomados abordando suas experiências na área.

Ele ocorre em parceria com a Comissão dos Acadêmicos e Comissão da Jovem Advocacia, ambas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). O evento acontece nos dias 29 e 30 de agosto, a partir das 19h, na Instituição de Ensino Superior, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, bairro Siqueira Campos.

No primeiro dia, o tema abordado é advocacia na área pública, com a presença de Dra. Brisa Menezes, Dra. Fernanda Meneses e Dr. Vitor Barreto. Já no dia 30, o assunto é advocacia na área privada, com a participação de Dr. Lucas Albuquerque, Dra. Nayca Negreiros, Dr. João Lima e Dr. Pedro Menezes.

“O 1º Seminário Jurídico vem para homenagear a Semana da Advocacia e é muito importante, pois permite discussões aprofundadas sobre temas relevantes e desafiadores, além de enriquecer o conhecimento e as habilidades dos alunos. Esses eventos são essenciais para a evolução e o dinamismo do campo jurídico, estimulando o aprendizado contínuo e a inovação na prática do Direito”, afirma a coordenadora do curso de Direito da UNINASAU Aracaju, Caroline Veloso.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para mais informações, entrar em contato por meio do e-mail direito.aju@uninassau.edu.br.

Fonte e foto assessoria