UNINASSAU Aracaju realiza seminário sobre diversidade e saúde mental

Psicólogos esclarecem e ampliam o aprendizado sobre o tema

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove o seminário “Psicologia, diversidade e saúde mental”. O intuito é criar um espaço de aprendizado e diálogo sobre a atuação da área na promoção da saúde mental em interface com as questões

de raça, gênero, sexualidade e suas interseccionalidades. Ele acontece no dia 14 de novembro, às 18h30, na própria Instituição.

Para enriquecer o debate, há também a mesa-redonda “Psicologia no apoio à diversidade: um diálogo sobre raça, gênero e sexualidade”. Participam desse momento o psicólogo Mestre Aderjan Albert e a psicóloga Mestra Camila Calaça.

“O evento nasceu do interesse dos nossos alunos do 10º período em refletir sobre a diversidade da condição humana, aspecto que envolve, inevitavelmente, a atuação de psicólogos”, afirma o professor do curso de Psicologia

da UNINASSAU Aracaju, José Paulo Araújo. O evento é aberto ao público externo e os interessados devem entrar em contato por meio do e-mail

psicologia.aju@uninassau.edu.br.

A Instituição fica localizada na Avenida Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos.

Fonte UNINASSAU Aracaju