UNINASSAU realiza simpósio em prol do Outubro Rosa

O evento aborda diferentes temas e integrantes do grupo Mulheres de Peito compartilham experiências

Em alusão ao mês de prevenção e combate ao câncer de mama, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove o “I Simpósio Interligas Outubro Rosa: a importância do enfermeiro no diagnóstico precoce”. Ele acontece no dia 24 de outubro, a partir das 18h30, na Instituição de Ensino Superior. O evento é aberto ao público.

Na ocasião, são abordados diversos temas: a importância do enfermeiro no processo de diagnóstico do câncer de mama; diferentes tipos de diagnósticos e exames que auxiliam na detecção precoce; e o que o enfermeiro pode fazer para diagnosticar o câncer o mais

cedo possível, com orientações sobre o acompanhamento regular e a promoção da saúde. Além disso, há a participação das integrantes do grupo Mulheres de Peito. Elas vão compartilhar suas experiências pessoais na luta contra o câncer de mama, inspirando e motivando outras mulheres a cuidarem da saúde e buscarem o diagnóstico precoce.

“O Outubro Rosa é um mês de alusão à prevenção do câncer de mama e de útero. O simpósio traz uma abordagem de conscientização quanto às medidas de cuidado e à importância dos exames de rotina para detecção precoce. Além disso, reforça a relevância do autoexame como autocuidado na vida da mulher”, afirma a coordenadora do curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju, Adriana Estevam.

A Instituição de Ensino Superior fica localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, bairro Siqueira Campos. Para mais informações e inscrições, interessados devem entrar em contato por meio do e-mail 160101027@prof.uninassau.edu.br.

Da assessoria