UNINASSAU recebe Chad Daniel para palestra sobre Setembro Amarelo

O evento traz uma abordagem sensível e inspiradora sobre o tema

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, no dia 26 de setembro, às 9h, um evento em alusão ao Setembro Amarelo. Ele conta com a participação do palestrante internacional Chad Daniel, reconhecido por seu trabalho em mais de 60 países e por impactar milhões de jovens com mensagens inspiradoras sobre saúde mental, superação e esperança. A ação acontece na própria Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos.

A palestra de Chad Daniel traz uma abordagem sensível e, ao mesmo tempo, enérgica sobre questões que afetam diretamente a juventude, como depressão, bullying, vícios digitais e os sinais de alerta relacionados ao comportamento suicida. Conhecido por produções de impacto, como SnakeByte – O poder das pequenas coisas e Mar das Árvores – Superando as Mentiras do Suicídio, ele alia conhecimento e experiência pessoal, compartilhando relatos de perda e superação e tornando sua fala ainda mais autêntica e envolvente.

“Ao promover esse encontro, a UNINASSAU reforça seu compromisso institucional com a conscientização social, a promoção do bem-estar e a formação integral de seus alunos e da comunidade. Essa é uma forma de destacar a importância de iniciativas que incentivem a escuta, a empatia e a valorização da vida”, afirma a coordenadora do curso de Direito da UNINASSAU Aracaju, Caroline Veloso.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para mais informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato por meio do e-mail direito.aju@mauriciodenassau.aju.br.

Texto e foto ascom UNINASSAU