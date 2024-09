Unindo educação, saúde e moradia, Yandra mira no cuidado com as famílias

Segundo a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), a lista de crianças na fila de espera por vagas em creches deverá ser enfrentada com a ampliação do número de unidades públicas em sua gestão. Em suas palavras, através da educação, a administração pública pode se tornar uma rede de apoio para diversas famílias.

“Garantir para crianças o acesso às creches é estimular o desenvolvimento na primeira infância, além de dar condições e oportunidades para o empoderamento de famílias, com pais e mães podendo trabalhar ou estudar, e tendo a convicção de que seus filhos estão no caminho certo”, afirma.

No mesmo sentido, a candidata propõe a transformação paulatina de todas as escolas municipais em tempo integral, preparando a infraestrutura dos prédios escolares e o corpo profissional para atender a esse propósito.

“Isso requer que a gente invista em projetos extracurriculares, oferecendo atividades esportivas, artísticas, culturais e tecnológicas. O desenvolvimento integral dos nossos estudantes em um ambiente diversificado irá abrir portas”, completa.

Já no tocante à saúde, Yandra pretende construir o primeiro Hospital Municipal tipo 2 de Aracaju, com foco em casos de urgência/emergência e dotado de recursos tecnológicos e humanos para acolher pacientes com quadros de natureza clínica ou cirúrgica.

E para dar dignidade às famílias de baixa renda, a candidata propõe o ‘Viver Melhor’, um programa focado em fazer reformas nas residências desses cidadãos. A iniciativa inclui serviços de recuperação elétrica e hidráulica até a instalação de pisos e pintura das residências.

“Os serviços públicos devem ser ofertados com eficiência, mas as nossas intervenções começarão dentro da própria casa do aracajuano, garantindo uma moradia segura e confortável”, completa.

