Universidade Federal de Sergipe abre vagas para mestrado profissional em recursos hídricos

Estão abertas até o dia 23 de maio as inscrições para o Processo Seletivo 2025 para candidatos ao Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA).

Ao todo, serão ofertadas 532 vagas, sendo 24 delas voltadas para Sergipe. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio do link https://bit.ly/inscricaoprofagua. Acesse os editais e inscreva-se no link bit.ly/mestradoprofagua

A Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA) reúne 26 instituições de ensino superior associadas para oferta de um mestrado profissional, sendo uma parceria entre a CAPES e a ANA, no momento estando a coordenação geral na UNESP Ilha Solteira.

O PROFÁGUA é um curso presencial, com duração de 24 meses, com utilização de tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao Ensino Híbrido para o desenvolvimento de parte das atividades acadêmicas. Mais informações sobre o PROFÁGUA podem ser obtidas no site: https://www.feis.unesp.br/#!/profagua

“O PROFÁGUA visa proporcionar uma formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais, com o intuito de melhor qualificá-los para lidar com os problemas associados às questões mais complexas da gestão e regulação das águas no país”, destaca Carlos Alexandre Borges Garcia, coordenador do mestrado no âmbito da UFS.

O acadêmico Natanael destaca que participar do mestrado profissional na UFS se constitui numa boa oportunidade de melhoria profissional. “Contamos com bons professores na UFS, com aulas teóricas e práticas. Por exemplo, no semestre passado efetuamos uma visita técnica ao longo de toda a bacia hidrográfica do rio vaza Barris. Outro destaque é que a rede nacional funciona em parceria, assim cursei uma disciplina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro”, destacou

Calendário e vagas

A Prova de conhecimentos específicos (PCE) acontecerá no domingo, dia 15 de junho, o resultado final será divulgado no dia 04 de julho e as aulas terão início em agosto de 2025.

Das 24 vagas disponíveis para Sergipe, 18 são voltadas para ampla concorrência, 5 para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas e uma para pessoa com deficiência.

Por Débora Melo