Universidade Federal publica calendários acadêmicos atualizados

A Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou os calendários acadêmicos atualizados, após o fim da greve dos docentes. O anúncio de encerramento da greve foi realizado no último dia 26.

Com a atualização, as aulas serão retomadas na próxima terça-feira, 09, nos campi de São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto. No Campus do Sertão, as aulas recomeçarão no dia 15 do mesmo mês, após recesso acadêmico, mas o calendário ainda será retificado pela Prograd.

Para acessar os calendários acadêmicos atualizados, clique aqui.

O início do período letivo 2024.1 aconteceu no dia 06 maio e, após a greve, será encerrado no dia 29 de outubro. O período letivo 2024.2 tem início previsto no dia 25 de novembro.

Para os campi com metodologias ativas, são considerados os anos letivos. Em Lagarto, o ano letivo 2024 teve início no dia 20 de maio e terá fim em 05 de abril de 2025.

Fonte: UFS