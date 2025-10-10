UQP Mosqueiro: oficina de Finger Food impulsiona oportunidades na gastronomia local

Na tarde desta quinta-feira, 09, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) finalizou, na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Professora Guiomar Conceição Brito dos Santos, no Mosqueiro, a oficina Finger Food, a primeira turma com foco na área gastronômica da unidade. O curso teve como objetivo proporcionar aos participantes o desenvolvimento de técnicas culinárias modernas e práticas, ampliando suas chances de inserção e crescimento no mercado de trabalho gastronômico.

A instrutora da oficina, Cilene Nascimento, destacou o empenho e a dedicação dos alunos durante os dias de formação. “Esse curso foi muito proveitoso para os alunos. Eles se dedicaram, participaram ativamente e me surpreenderam bastante. Apesar de terem sido apenas três dias de aula, a turma se destacou e demonstrou grande aprendizado. Para mim, é uma grande satisfação e um orgulho encerrar essa turma hoje”, afirmou a instrutora.

Os alunos também compartilharam suas experiências positivas com o aprendizado adquirido ao longo da oficina. “Aprendi muita coisa com a instrutora, que foi ótima. Ela ensinou muito além do conteúdo da apostila, abordou temas como manipulação de alimentos, que é fundamental. Muitos colegas não tinham experiência na área, então foi muito importante. Nós nos dedicamos, produzimos mais do que imaginávamos e foi muito gratificante. Eu amo cozinhar e estou saindo daqui muito grata por tudo que aprendi”, relatou Gardênia Andrade, aluna do curso.

Anderson Santos Benjamim, também participante, elogiou a qualidade do curso e o desempenho da turma. “Foi um curso curto, mas muito proveitoso. A turma se dedicou ao máximo, a professora foi excelente e deu dicas muito importantes, principalmente sobre manipulação de alimentos. Aprendemos bastante e foi uma experiência incrível. Valeu mesmo!”.

A oficina Finger Food representa mais um passo da Fundat na promoção da qualificação profissional e fortalecimento do setor gastronômico local, estimulando o empreendedorismo e a geração de renda na comunidade. Por meio de iniciativas como essa, novos talentos surgem e contribuem para o avanço da culinária sergipana, abrindo caminhos para oportunidades e inovações no mercado de trabalho.

