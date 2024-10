Urbanização transforma loteamentos Luciana e Novo Horizonte

As obras de urbanização dos loteamentos Luciana, Novo Horizonte e o entorno da Igreja Santa Rita, situados no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju, estão em fase de conclusão. Promovidas pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), as intervenções beneficiam diretamente 2.080 moradores da região e fazem parte do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, que conta com o financiamento de R$ 500 milhões do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como o banco dos Brics.

Com um investimento de aproximadamente R$ 7,5 milhões, a Prefeitura está levando infraestrutura básica a essas comunidades, oferecendo melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores. O projeto contempla redes de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e de concreto intertravado, sinalização viária, passeios com acessibilidade e meios-fios, abrangendo ruas como Daniel Menezes, Coelho Neto, Danilo Menezes, Pedro Ricardo, Maria Cacilda, além das travessas e ruas internas dos loteamentos. Além disso, o entorno da Igreja Santa Rita, um importante marco da comunidade, também passa por requalificação.

Enquanto as obras se aproximam do final, a população dos loteamentos vê com otimismo o impacto que essas melhorias trazem para o dia a dia. Para Simone Vieira, dona de casa, 46 anos, e moradora do loteamento Luciana há três décadas, a conclusão das obras desperta um sentimento de esperança renovada.

“O ambiente era terrível, com muito mato e casas praticamente em cima do esgoto. Não tinha calçamento, era só lama. Com o tempo, vieram a pista, a escola, e agora essa urbanização. Estou achando maravilhoso. Não vamos mais pisar na lama, e a poeira vai diminuir, o que é essencial para mim, já que meus filhos são alérgicos. Essas obras trouxeram uma grande mudança para nossas vidas, estão mais que aprovadas”, afirma.

Tânia Maria Gonçalves, 66, também residente do loteamento, comemora as transformações. “Aqui, antes, era só barro, não tinha nada. Agora está tudo muito melhor, mais digno de se viver. A poeira e a lama estão diminuindo. Aos poucos, as coisas vão se ajeitando, como deve ser”, observa.

Gisleide dos Santos, de 39 anos e mãe de quatro filhos, ressalta o impacto positivo das obras na vida da comunidade. “Antes, aqui era só lama e esgoto a céu aberto. As crianças não podiam brincar, a gente não conseguia nem sentar na porta para conversar. Era uma situação complicada, com muita muriçoca por causa do esgoto. Agora, estamos vendo as obras acontecendo e torcendo por uma melhoria para todos. Graças a Deus, tudo está ficando mais bonito. Somos uma comunidade e merecemos viver com dignidade. Só temos a agradecer à Prefeitura por essa conquista”, relata emocionada.

Para Maria Virgínia Teles dos Santos, 60, que vive na região há 25 anos, antes das obras, “a situação aqui era muito difícil, muita água acumulada nas ruas, e até recentemente, com as chuvas, nossa casa foi alagada”, conta. “Agora, com essas melhorias, tenho a expectativa de reformar minha casa, algo que sempre esperei fazer quando o bairro recebesse as devidas intervenções. As obras vão valorizar as casas, e as crianças poderão brincar com mais segurança. A Prefeitura está de parabéns pela obra”, finaliza com otimismo.

Impacto social

Além da infraestrutura visível, o impacto das obras vai muito além da pavimentação. A urbanização das ruas reflete diretamente na redução de problemas de saúde, como doenças transmitidas por falta de saneamento básico, e diminui a vulnerabilidade a inundações. Outro aspecto importante é a melhora na segurança, tanto viária quanto pública, proporcionada pela sinalização e pelo melhor acesso às vias.

O secretário de Infraestrutura, Sérgio Ferrari, diz que essas obras são parte de um conjunto maior de iniciativas voltadas para o desenvolvimento da cidade, com foco na promoção de melhorias estruturais que criam as bases para um futuro mais promissor. “O programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’ pretende transformar áreas sem urbanização em espaços com infraestrutura adequada, promovendo equidade urbana e integração social. Com a conclusão das obras nesses loteamentos, a gestão municipal espera entregar esses locais revitalizados e com condições de crescimento e desenvolvimento, ampliando as oportunidades para seus moradores e fortalecendo o compromisso da cidade com o progresso”, destacou o secretário.

Foto Sérgio Silva

Por Lucas Silva