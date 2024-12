Urgência pediátrica do Ipesaúde funcionará no Hospital Renascença

2025 começará com uma mudança importante para os beneficiários do Ipesaúde: o atendimento de urgência e emergência pediátrica será transferido para o Hospital Renascença. No local, os serviços pediátricos serão exclusivos aos conveniados, garantindo que todas as demandas sejam voltadas apenas para crianças e adolescentes do Ipesaúde.

Os atendimentos no Hospital Renascença acontecerão a partir de 2 de janeiro de 2025 e contarão com uma equipe de profissionais qualificados, prontos para oferecer um atendimento em pediatria, além de uma estrutura planejada para o público infantil, que inclui uma equipe composta por quatro médicos por turno, leitos de internação e área de estabilização.

Até o dia 31 de janeiro de 2025, o Hospital São Lucas permanecerá atendendo normalmente, garantindo a continuidade dos serviços sem interrupções.

O novo serviço pediátrico ocorre em decorrência do plano estratégico do Ipesaúde, que busca fortalecer a rede própria, e da reestruturação interna da Rede D’Or, da qual faz parte o Hospital São Lucas. O serviço visa garantir um atendimento pediátrico exclusivo, com foco em um cuidado mais eficaz e seguro.

Com informações do Ipesaúde