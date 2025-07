Usuários aprovam ônibus elétrico e celebram nova fase do transporte de Aracaju

A cidade de Aracaju vive um novo momento no transporte coletivo, e a população tem aprovado as mudanças. Um dos principais avanços é a incorporação de 15 novos ônibus 100% elétricos ao sistema da capital sergipana, que se tornou pioneira na eletromobilidade no Nordeste ao contar com frota própria de veículos elétricos. Os novos ônibus começaram a circular na última semana, atendendo a 10 linhas que cruzam a cidade de ponta a ponta.

Usuária da linha 400.1, Circular Santa Lúcia, a auxiliar administrativa Eunice de Oliveira Silva elogiou a novidade e destacou a importância dos elétricos. “É uma transformação total do que a gente tinha antes. A gente entrava, não sabia se chegava em casa. Quando o ônibus passava ali no elevado, não sabia nem se subia. E graças a Deus, agora estamos indo com conforto e segurança para os nossos lares, indo e voltando em paz”, relatou.

A salgadeira Vanessa Martins dos Santos Silva, que também utiliza a mesma linha com frequência, aprovou a ampliação da frota e reforçou os benefícios trazidos pelos novos veículos. Segundo ela, os ônibus elétricos oferecem mais qualidade e conforto na viagem, graças ao silêncio e à estabilidade. “A mudança está bem evidente. O nosso maior problema era o horário e as condições do ônibus, que eram péssimas. A gente não sabia nem se chegava em casa. Depois que os horários começaram a se regularizar e esses ônibus chegaram, tudo ficou maravilhoso”, avaliou. Ela também destacou o impacto positivo da ausência de ruídos. “Às vezes a gente saía do trabalho cansada, estressada, e ainda chegava em casa pior por causa do barulho e da demora. Agora, a chegada é bem tranquila”, completou.

Os veículos elétricos têm capacidade para até 75 passageiros e operam com emissão zero de dióxido de carbono e de ruídos. Cada ônibus possui autonomia média de 300 quilômetros com uma única recarga, que pode ser ampliada em até 30% graças ao sistema de freios regenerativos. As baterias, de 385 kWh, são recarregadas em até duas horas e meia, garantindo eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

Além da tecnologia voltada à redução de impactos ambientais, os ônibus foram projetados para oferecer conforto e acessibilidade aos passageiros. O piso é totalmente baixo, facilitando o embarque e desembarque, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida. Os veículos contam ainda com ar-condicionado, tomadas USB e espaços reservados para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

Morador do bairro Jabotiana, o professor e historiador Luiz Antônio Pinto Cruz também celebrou as melhorias. Usuário frequente do transporte coletivo, ele lembrou das dificuldades enfrentadas anteriormente. “A gente sofria muito na Jabotiana com ônibus arcaicos. No inverno, por exemplo, era preciso abrir guarda-chuva dentro do ônibus, de tanta água que entrava. A gente filmava, mostrava para a imprensa, mas nada mudava. E agora, ao ver um modelo desses em funcionamento, a gente até custa a acreditar”, contou. “Gostei muito do padrão do ônibus, do estilo moderno e arrojado. É um serviço digno para a população. Merecemos um transporte público de qualidade, que atenda a todos”, acrescentou.

Onze anos em seis meses

Em apenas seis meses, a Prefeitura de Aracaju realizou uma transformação significativa no sistema de transporte coletivo da capital. O que antes foi prometido para acontecer até 2035, começou a ser entregue já em 2025, com resultados visíveis para a população. A cidade não possuía sequer um ônibus com ar-condicionado em circulação. Hoje, já são 68 veículos climatizados, o que representa 14% da frota.

A renovação também é expressiva: 39 ônibus zero quilômetro foram incorporados ao sistema, reduzindo a idade média da frota de 10,3 para 7,74 anos. A cuidadora Lúcia Santos, moradora do bairro Bugio, utiliza o transporte público duas vezes por dia e afirma ter gostado das melhorias. “A gente consegue ver que mudou muito, e para melhor”, frisou. “O que já poderia ter sido feito antes, finalmente aconteceu. É muito bom viajar em um ônibus climatizado, com conforto”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA