Usuários  da Apae Aracaju irão participar de manhã inclusiva no kartódromo de Aracaju

Na semana de 21 a 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Neste período, instituições e pessoas relacionadas à causa aproveitam a oportunidade para intensificar suas ações em defesa aos direitos e promoção da inclusão social.

No dia 22, os assistidos da Apae Aracaju passarão a manhã em atividade no Kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na Orla de Atalaia. O objetivo dessa ação é promover o esporte ainda pouco explorado por esse público.

Para receber os assistidos da instituição, o Alfa Kart disponibilizou sua estrutura, além de contar com o único carro adaptado do kartódromo.

O carro possui dois lugares e pode ser utilizado por pessoas com deficiência física, intelectual e/ou múltipla que serão acompanhadas por um instrutor ou responsável.

Além da atividade no kartódromo, outras programações estão previstas para a Semana da PCD. Confira:

21, 23, 24/08: Apresentações artísticas em Escolas e Centros de Assistência Social.

23/08: Caminhada pelo Centro da cidade

A partir das 9h, saindo da Praça General Valadão e seguindo em caminhada pelo Calçadão da Rua João Pessoa até a Praça Fausto Cardoso, os assistidos, colaboradores, comunidade apaeana, líderes do movimento, representantes dos Conselhos e demais convidados, farão uma caminhada com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e do poder público para a causa.

25/08: Aniversário de 55 anos da Apae Aracaju

Em comemoração aos 55 anos da instituição Apaeana de Aracaju, será realizada uma cerimônia solene na sede, localizada no Bairro Industrial.

Além da celebração de uma missa, o evento contará também com a entrega de homenagens aos parceiros que fizeram parte da história da entidade.

Local: Rua Manoel dos Santos Carvalho, 379. Bairro Industrial.

Horário: 8h30.

