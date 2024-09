Vacinação nos shoppings acontece normalmente neste sábado

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que neste sábado, 14, a vacinação nos três shoppings da capital será retomada normalmente, das 13h às 18h. Todas as pessoas acima de 5 anos de idade podem receber os imunizantes mediante apresentação do cartão de vacina e documento de identificação oficial.

A coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, destaca que o ponto de vacinação montado nos shoppings Riomar, Jardins e Aracaju Parque Shopping faz parte de uma estratégia de aproximar a população a este serviço tão fundamental para a saúde de todos.

“Através da facilidade para acessar a vacinação nos shoppings, crianças, jovens e adultos podem receber as vacinas de Hepatite B, HPV, Dupla adulto, dTpa, Influenza, Tríplice viral, Febre amarela, Meningocócica ACWY e covid-19. Dessa forma, elas vão evitar possíveis filas nas Unidades de Saúde da Família devido à oferta de outros tipos de serviços para a população”, destaca Larissa.

Dentre os imunizantes ofertados tanto nos shoppings quanto nas Unidades de Saúde da Família (USFs), as vacinas contra a influenza e a covid-19 são as que mais recebem a adesão da população. No período entre 1º de janeiro a 11 de setembro deste ano, 7.561 pessoas se vacinaram contra a influenza e 2.913 contra a covid. Já a vacina Dupla Adulto, que protege contra infecções na garganta, nariz e o tétano acidental, foi procurada por 667 pessoas, seguida pela Hepatite B com 629 vacinados e a febre amarela com 531.

Fonte e foto: SMS