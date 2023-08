Vai Turismo avança para novas ações nos municípios sergipanos

Fomentar a economia do interior de Sergipe, levando as cidades ao processo de divulgação turística, ampliando sua capacidade de recepção e realização de negócios. Esse é o objetivo do ‘Vai Turismo: rumo ao futuro’, projeto desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio, pelo Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, Governo de Sergipe, com a Secretaria de Estado do Turismo, Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio (CETUR), e prefeituras municipais de São Cristóvão, Laranjeiras, Itabaianinha e Tobias Barreto.

O diagnóstico dos municípios participantes do projeto foi entregue aos prefeitos das cidades. Cada gestor recebeu um relatório contendo as principais forças e fraquezas dos municípios e pontos a serem trabalhados em conjunto com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac. Com isso, o “Vai Turismo” muda de fase em todas as cidades, já avançando para o planejamento tático das realizações que serão implementadas.

O projeto piloto tem o objetivo de fomentar, inicialmente, dois roteiros turísticos em Sergipe: A Rota de Compras, que envolve os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, e a Rota Religiosa, contemplando Laranjeiras e São Cristóvão.

Tobias Barreto

Terra de alguns ilustres sergipanos, a exemplo de Tobias Barreto e Ephiphâneo Dória, o município de Tobias Barreto possui um comércio ativo, bem como indústrias têxteis de produtos de cama, mesa e banho. A fama da Feira da Coruja ultrapassa as divisas do Estado e movimenta a cidade.

Dentre tantas riquezas culturais e naturais, Tobias Barreto é berço do bordado Richelieu, que lhe rendeu o título de ‘Capital Sergipana dos Bordados’, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), por meio da Lei 8.598, de 8 de novembro de 2019.

Na sexta-feira, 4 de agosto, o prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, recebeu da equipe técnica do “Vai Turismo”, o diagnóstico da cidade. A reunião contou com a presença de integrantes da administração municipal, onde foram discutidas as próximas ações a serem desenvolvidas na cidade. O prefeito agradeceu a iniciativa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac em promover a potencialização do turismo.

“Estávamos precisando de um apoio como esse para expandir o turismo de negócios em Tobias Barreto, e com o documento elaborado pelo estudo da equipe do ‘Vai Turismo’, sabemos de onde deveremos partir para melhorar nossa infraestrutura de turismo, qualificar os profissionais da área, ampliar nossa atividade e buscar mais pessoas para viver a experiência do turismo de negócios e de conhecer o que temos de melhor e mais bonito em nossa cidade”.

Itabaianinha

Itabaianinha e Tobias Barreto compartilham várias características culturais. Ambas eram localidades da parada dos tropeiros, no sul sergipano, e atualmente têm comércio e indústria têxtil que se destacam no Estado.

A indústria ceramista de Itabaianinha, com a produção de blocos e telhas, comercializada para todo o Nordeste, é consolidada na economia local. Merece destaque também a produção artesanal da louça morena, pelas mulheres do Povoado Poxica.

Itabaianinha se consolidou como “Cidade da Moda”, contando inclusive com o polo têxtil de moda, que vem chamando atenção de outros Estados, com a realização do Moda Mix, maior evento autoral do setor, em Sergipe. O local recebe cerca de dois mil visitantes por mês.

“Essa interiorização é o que tem fortalecido. No interior, a gente conhece a Fecomércio e algumas entidades da capital, mas elas atuam somente na capital. Nesses últimos tempos estamos vendo a Federação chegar para o interior, onde realmente as coisas acontecem. A capital ainda é o grande polo do Estado, mas os municípios têm se fortalecido bastante, seja na indústria, seja no comércio e são importantes para a formação, capacitação e para a economia do nosso estado”, disse o prefeito do município de Itabaianinha, Danilo Carvalho.

Laranjeiras

Laranjeiras é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), desde 1996, devido à beleza de suas ruas, de suas igrejas e de seu casario construído em modelo português nos séculos XVII, XVIII e XIX. O município abriga um dos maiores quilombos do país, a ‘Mussuca’ e tem forte influência da cultura afro. A festa mais tradicional da cidade, ‘Lambe Sujo e Caboclinhos’, é conhecida internacionalmente.

Integrante da Rota Religiosa, Laranjeiras já firmou parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, para a oferta de cursos voltados para as áreas de turismo e gastronomia. Graças ao Vai Turismo, a estimativa é que a partir de janeiro de 2023, a cidade conte com um Restaurante Escola do Senac.

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto, destacou que a parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac tem sido fundamental para o crescimento da cadeia produtiva do comércio e do turismo na cidade.

“Umas das grandes preocupações da gestão é justamente a geração de emprego e renda. E a gente entende que o turismo vai ser o pontapé inicial para isso. Além do Vai Turismo, também iremos implementar o Restaurante Escola do Senac e o Hotel Boutique do Sesc. Laranjeiras se prepara para, em breve, ser uma das grandes cidades turísticas do nosso Estado e, consequentemente, geradora de emprego e renda para a nossa comunidade”.

São Cristóvão

A Rota Religiosa é integrada também por São Cristóvão, primeira capital sergipana e quarta cidade mais antiga do Brasil. Andar pelas ruas da cidade é mergulhar na história do Estado, na sabedoria popular e religiosidade.

O município abriga a Praça São Francisco, que desde 1º de agosto de 2010, possui o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, concedido pela Unesco. Localizada em seu Centro Histórico, a praça abriga uma herança colonial e parte da beleza arquitetônica da cidade.

São atrativos religiosos, culturais e gastronômicos que agora ganham mais impulso com o “Vai Turismo”, fortalecendo os trabalhos que têm sido feitos pela prefeitura, visando qualificar a população para atender cada vez melhor os turistas e ter uma perspectiva de geração de emprego e renda.

“Nossa expectativa é que, a partir desse projeto, possamos melhorar todo o sistema de turismo do município e aumentar esse fluxo. A partir dessa melhora de oferta e de qualificação do turismo, esperamos trazer pessoas para conhecer o município e que possam investir nele, gerar renda e prestar um melhor serviço para quem vem visitar o município de São Cristóvão”, pontuou o prefeito Marcos Santana.

