Valmir de Francisquinho foge de mais um debate, desrespeitando a imprensa sergipana

O candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, mais uma vez não compareceu a um debate eleitoral, agora promovido pela Itnet, emissora de referência na cidade. Essa é a segunda vez que Valmir se ausenta de discussões importantes para a população. No primeiro debate, transmitido pela TV Sergipe no canal do YouTube, Valmir alegou que sua ausência se devia ao fato de o debate ter ocorrido em Aracaju, e não em Itabaiana. Contudo, agora, em um evento diretamente organizado na sua cidade, ele novamente não compareceu.

Durante o horário do debate, Valmir realizou uma live em uma praça pública, tentando atrair audiência, mas com número próximo de 1.900 de espectadores em comparação aos 13.500 usuários únicos que acompanharam a transmissão da Itnet. Ele montou um cenário que simulava um debate, numa clara tentativa de desviar a atenção do evento oficial.

Edson, seu principal concorrente, questionado sobre a ausência de Valmir, afirmou que “quem não respeita a imprensa, não respeita a democracia”. Com a ausência de Valmir, Edson teve a oportunidade de apresentar com mais profundidade suas propostas para Itabaiana, destacando o potencial transformador do município através de suas ideias inovadoras.

Entre suas principais propostas, Edson enfatizou a modernização do campo, com a aliança entre o agronegócio e a tecnologia; o fortalecimento da agricultura familiar; a criação de um centro automotivo para Itabaiana; e a valorização do Ceasa, que trará grandes benefícios para a cidade. Ele também destacou a criação de um centro de referência para o tratamento do autismo, com suporte especial para as mães, e a ampliação de convênios com planos de saúde. Outro ponto de destaque foi a causa animal, com o compromisso em cuidar, diferente dos 12 anos do que a gestão atual não vem oferencendo, a exemplo da estruturação da Casa de Passagem que se tornou um abrigo; além da chipagem de animais.

Mais propostas

No debate, o candidato fez questão de reiterar que a construção da UPA 24h levará cerca de um ano, sendo honesto com a população. Contudo, ele ressaltou que, já no primeiro mês de gestão, uma das unidades de saúde passará a funcionar de forma adequada 24 horas por dia, como uma ação emergencial para atender a demanda existente. Ele também disse sanar com a atual humilhação da distribuição de fichas para consultas em filas.

Na área da educação, o candidato garantiu que será uma prioridade, diferente da gestão atual, que fechou mais de 20 escolas. O seu plano prevê a implementação do ensino integral, além de uma programação especial nos finais de semana, promovendo interações entre a gestão, o corpo docente e as famílias dos alunos. Essas interações ocorrerão por meio de feiras de artesanato e agrícolas.

Quanto ao servidor público, o candidato destacou a necessidade de realizar concursos públicos, algo que não vem acontecendo. Ele dará prioridade a ouvir todas as categorias, que estão há 12 anos sem reajustes salariais. Ele pretende aplicar o modelo de boa relação que mantém com seus colaboradores enquanto empreendedor e administrador de empresas: servidores bem tratados e bem remunerados.

Os agentes comunitários de saúde terão papel essencial em sua gestão, funcionando como braços e ouvidos do governo nas casas e bairros. O candidato relatou ter ficado chocado com a situação de decadência da população de Itabaiana durante sua caminhada de campanha. Esses agentes serão fundamentais para levar as demandas da população a sua gestão.

Na economia, ele enfatizou que Itabaiana é uma cidade pujante, mas criticou a atual gestão por não conseguir acompanhar o crescimento. Citou como exemplo de grande progresso o Edifício Parque, com 8 andares e 500 vagas de estacionamento, que contribuirá significativamente para a economia da cidade, ao resolver parte da questão das vagas de estacionamento e favorecer o funcionamento da CEASA.

Na área habitacional, Edson apresentou um projeto ambicioso de construção de mil casas. Além disso, propôs a remoção da sede da Polícia Rodoviária Federal, que hoje atua dentro da cidade, transferindo-a para a região de Terra Dura. Para isso, será desapropriado um terreno na BR-235, viabilizando a iniciativa.