“Vamos garantir os direitos dos guardas municipais”, diz Yandra

A pré-candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, concedeu, nesta quarta-feira (24), entrevistas de rádio e, durante resposta aos ouvintes, falou sobre a importância de um plano de carreira para os guardas municipais.

Na conversa, ela destacou que tem um compromisso com a categoria por entender a necessidade de valorizar e fortalecer a guarda municipal, ampliar o número do efetivo e cuidar dos guardas fundadores, trabalhadores que precisam de um olhar mais humano.

“Tem guarda que espera há anos para fazer uma cirurgia, mas não pode se afastar porque precisa alimentar a família. Não pode ser assim, eles precisam ter os direitos garantidos. Esses profissionais estão desde 1991 cuidando da gente, das nossas famílias, do patrimônio público, precisam ser valorizados e cuidados”, afirmou a pré-candidata.

Com um olhar sensível e responsável, Yandra explicou que dialogou com todos os setores da sociedade para construir um Plano de Governo participativo, que atenda às necessidades de todas as aracajuanas e aracajuanos.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal