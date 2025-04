Vanessa & The Soulmakers apresentam: Show Especial, Tributo a Amy Winehouse

Atendendo aos pedidos do público, a banda The Soulmakers está de volta ao palco do Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana para uma nova apresentação de seu emocionante tributo a Amy Winehouse. O show acontece no dia 25 de abril, sexta-feira, às 20h, em comemoração ao Mês do Jazz, reafirmando a potência e a atemporalidade da música da icônica cantora britânica.

A voz marcante de Amy Winehouse e seu legado inestimável são revividos pela talentosa cantora Vanessa Góes, que, ao lado de músicos experientes da cena sergipana, entrega uma interpretação emocionante e fiel ao repertório da artista. A banda The Soulmakers é composta por Rafael Ramos (teclado), João Mário (guitarra), Paulo Antonio (baixo) e Rafael Jr. (bateria), trazendo ao público toda a energia e sofisticação do soul e do jazz que marcaram a carreira de Amy.

O repertório do show passeia pelos sucessos do aclamado álbum Back to Black e também resgata composições do primeiro trabalho da cantora, Frank, proporcionando ao público uma viagem musical pela trajetória de uma das maiores artistas da contemporaneidade.

Serviço

O quê: Vanessa & The Soulmakers apresenta: Show Especial – Tributo a Amy Winehouse no Mês do Jazz

Quando: 25 de abril, sexta-feira, às 20h

Onde: Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana (anexo ao Museu da Gente Sergipana)

🎟 Ingressos: R$50,00 (antecipado)

🔗 Disponíveis via Sympla (link na bio) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp 79 99854-1330 ou 79 981383594

Não perca essa oportunidade de celebrar a música de Amy Winehouse em uma noite especial repleta de emoção e grandes interpretações!

A produção do evento fica por conta da Nosso Dom Produções, que se destaca na realização de eventos culturais em Sergipe, valorizando artistas locais e promovendo experiências musicais inesquecíveis para o público.

Texto e foto assessoria