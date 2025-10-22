VAZAMENTO DE ÁGUA PROVOCA ALAGAMENTO EM TRECHO DA RUA ELISEU SANTOS, NO BAIRRO 18 DO FORTE, EM ARACAJU

A Iguá informa que um vazamento de água foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), em um trecho na Rua Eliseu Santos, no Bairro 18 do Forte, em Aracaju.

A empresa informou ainda que equipes fecharam o registro e estão no local para resolver o problema. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradual a partir das 15h, após a finalização do serviço.

Por conta do vazamento que começou na base de um poste de energia elétrica, a Energisa informou que uma equipe de manutenção está no local prestando suporte à Iguá até a conclusão dos serviços.