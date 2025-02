Vazão do São Francisco será aumentada no interior a partir de hoje

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), informa que a partir desta quinta-feira (13) até o próximo sábado (15), a vazão do Rio São Francisco será aumentada no município de Santana do São Francisco, para a Procissão Fluvial do Bom Jesus dos Navegantes, marcada para o domingo (16).

A Chesf informou que o volume de água do reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó será elevado para 1.300 m³/s. Após o período, a defluência média diária retornará ao patamar de 1.100 m³/s.

Ainda segundo a Chesf, a programação está sujeita à alteração e novos comunicados também podem ser enviados por meio de mensagem SMS. Para receber essas informações, basta enviar SMS com a palavra RIO para o número 27569.

Foto: reprodução