VEÍCULO CAPOTA E DEIXA CONDUTOR FERIDO NA AVENIDA MELÍCIO MACHADO, NO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

O condutor de um carro de passeio ficou ferido na noite desta terça-feira (17) após perder o controle da direção do veículo e colidir com uma mureta na avenida Melício Machado, no Bairro Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que ele tentou desviar de outro veículo que invadiu a via de maneira repentina.

O BPRv informou ainda que não foi possível realizar teste de etilômetro porque a vitima estava sendo atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto BPRv