VEICULO COLIDE EM POSTE NA AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA, NO BAIRRO JARDINS EM ARACAJU

Um ônibus do transporte coletivo colidiu contra um poste na manhã desta segunda-feira (21), na Avenida Jornalista Santos Santana, no Bairro Jardins, em Aracaju. Ninguém ficou ferido.

Veja o que diz a Energisa

Em nota, a Energisa informou a colisão de um veículo em um poste impactou o fornecimento de energia na Avenida Jornalista Santos Santana. Cerca de 93% dos clientes já foram restabelecidos. Equipes continuam atuando no local para remoção da estrutura e restabelecimento do serviço para os demais clientes.

Somente este ano, a Energisa já registrou mais de 100 ocorrências de colisões em postes. A distribuidora orienta que o condutor evite sair do veículo, sempre que possível, pois podem existir cabos sobre o veículo ou próximos que podem não ser visualizados pela vítima. A Energisa deve ser acionada imediatamente pelo 0800 079 0196. Também é importante acionar o Samu e Corpo de Bombeiros.

“É muito importante que as pessoas não se aproximem do veículo e dos cabos, pois podem ainda estar energizados e causar choque elétrico. Se possível, evitar sair do veículo, pois ele pode estar energizado. A orientação é aguardar a Energisa para realizar todos os procedimentos com segurança. No período chuvoso, os cuidados precisam ser redobrados mais ainda”, afirma o coordenador do Centro de Operações Integrado da Energisa, Fabiano Nascimento.