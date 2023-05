Um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (19) provocou a queda de um poste de energia na Avenida José Carlos Silva, em Aracaju.

As informações passadas pela Energisa são de que cerca de 15 mil clientes foram afetados após a queda do poste que ficou atravessado na rua, impedindo o tráfego no local .

Equipes da empresa estão no local para restabelecer o fornecimento.

Foto redes sociais