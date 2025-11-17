Veículos operacionais dos Correios estão à venda no estado de Sergipe

Os Correios em Sergipe estão colocando à venda sete veículos, modelo Ducato Maxicargo, ano de fabricação/modelo 2014-2015. Os bens atingiram o tempo de vida útil e foram substituídos por veículos operacionais novos.

Os veículos serão vendidos aos proponentes que apresentarem o maior valor para cada lote. Os valores mínimos variam entre R$ 11.112,40 e 20.601,80. As propostas serão abertas no dia 3 de dezembro, às 9h.

No site www.licitacoes-e.com.br é possível encontrar o edital com as regras para participação e detalhes sobre a venda. Para acessar o documento, basta informar o número da licitação: 1081811. As dúvidas devem ser encaminhadas para licitacoes-rs@correios.com.br.

A venda se dará por meio de sistema eletrônico, mediante cadastramento prévio dos participantes. A chave de identificação e senha pessoal de acesso podem ser obtidas em qualquer agência do Banco do Brasil.

Para visitar os lotes, os interessados devem realizar agendamento por meio dos telefones 2107-6240, 2107-6205 e 2107-6215, ou pelo e-mail sbem-cpas-se@correios.com.br. As visitas vão de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8:30h às 11:30h, e das 13:30h às 16:00h. Os bens estão disponíveis na Rua Alagoas, nº 1316, bairro José Conrado de Araújo – Aracaju/SE.

Ascom Correios Sergipe