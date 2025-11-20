Veja como fica funcionamento da Área de Proteção ao Ciclista e Corredor

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que a Área de Proteção ao Ciclista e Corredor (APCC) estará aberta e funcionando das 5h às 10h nesta quinta-feira, 20, conforme é realizado durante feriados, na Orla da Atalaia, zona sul da capital. O espaço, destinado exclusivamente à prática de corrida e ciclismo, possui 8 quilômetros de extensão (ida e volta), entre o estacionamento da Cinelândia e o Farol da Coroa do Meio.

É importante reforçar que a APCC continuará acessível ao público durante todo o período, garantindo segurança e conforto para quem deseja praticar atividades esportivas. Em dias regulares, a APCC funciona às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, e aos sábados e feriados, das 5h às 10h.

Recentemente, a área passou por melhorias na sinalização. Foram realizados serviços de pintura em todo o seu trecho, com quase 4 quilômetros de extensão, incluindo a demarcação da faixa de eixo, que orienta a organização do espaço onde corredores devem utilizar o lado direito, próximo ao estacionamento, enquanto ciclistas devem trafegar pelo lado esquerdo, próximo ao canteiro central. Também foram instaladas novas placas com informações sobre as regras da APCC, como dias e horários de funcionamento e a extensão do percurso.

Por: Yure Pio