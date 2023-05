Veja como fica o tempo em Sergipe neste fim de semana

Aracaju registra chuva desde o início deste sábado (27) e previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e tempo nublado com chuva a qualquer hora.

Segundo o Sistema Meteorológico de Sergipe, a chuva permanece durante a manhã no Médio e Alto Sertão, Agreste, em algumas cidades do Centro-Sul e parte do Litoral. Durante a tarde e noite, as chuvas começam a diminuir em todas as regiões.

Já no domingo (28), durante a madrugada, ainda será registrada chuva no estado, mas ao longo dia o sol deve começar a aparecer e as precipitações se tornam mais pontuais.

Ainda segundo a meteorologia, ao longo da semana, a chuva volta a aparecer, mas com menor intensidade e de forma mais espaçada entre as regiões do estado.