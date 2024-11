Veja o que abre e fecha em Aracaju neste feriado de 15 de novenbro

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, é feriado em comemoração a Proclamação da República. Por conta disso, há mudanças no funcionamento de diversos serviços públicos e estabelecimentos comerciais em Aracaju.

Centro de Aracaju

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), todas as lojas do Centro de Aracaju estão autorizadas a funcionar nesta sexta-feira (15), entre 08h e 14h. Cerca de 52 lojas manifestaram interesse em abrir nesta sexta.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas em todo o Brasil neste feriado. As agências retomam o atendimento presencial na segunda-feira (18).

Shoppings

Jardins: Os serviços de alimentação e lazer funcionam das 12 às 21h; grandes lojas operam das 13h às 21h; lojas e quiosques ficam abertos das 14 às 20h; supermercado e cinema funcionam conforme programação.

Riomar: a praça de alimentação e os serviços de lazer funcionam das 12h às 21h; as grandes lojas operam das 13h às 21h; as lojas e quiosques ficam abertos das 14 às 20h; supermercado, academia e cinema funcionam conforme programação.

Parque Shopping: os serviços de alimentação e lazer operam das 12 às 22h; lojas âncoras e megalojas funcionam das 13h às 21h; lojas satélites operam das 14h às 20h; academia e cinema funcionam conforme programação.

Peixoto: nesta sexta, 15, o serviços de alimentação funciona das 12 às 22h; lojas âncoras operam das 13h às 21h; lojas satélites ficam abertas das 14 às 20h; o supermercado abre das 10h às 21h e a academia das 8h às 12h; o cinema funciona conforme programação.

Supermercados

Associação Sergipana de Supermercados (Ases) informou que os supermercados de Sergipe podem funcionar no feriado desta sexta (15). No entanto, o horário de funcionamento varia conforme cada rede de compras.

Mercados e feiras de Aracaju

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, na capital, assim como os setoriais, funcionam até as 13h.

Já as feiras livres acontecem sem alteração. Neste dia, pela manhã, ocorrem as feiras dos bairros São José, Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente, Agamenon Magalhães e Jessé Pinto Freire.

No período da tarde serão realizadas as feiras do Residencial Costa Nova (Aruana) e do bairro Lamarão.

Hemose

Não haverá expediente no dia 15 de novembro.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não funcionarão nesta sexta-feira.

Os hospitais e o Samu 192 Sergipe funcionarão normalmente.

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

Lazer

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h. Já o Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.