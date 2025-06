Veja o que abre e o que fecha nesse feriado de Corpus Christi em Aracaju

Celebrado nesta quinta-feira (19,) o funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais em Aracaju sofrerá alterações em virtude do feriado nacional de Corpus Christi.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros) funcionam até às 12h. As feiras livres que acontecem neste dia funcionam sem alterações. São elas: Jabotiana e Santos Dumont.

Supermercados

Os supermercados de todo o estado, incluindo os de Aracaju, vão funcionar normalmente durante o feriado de Corpus Christi. Vale destacar que cada rede tem autonomia para definir seus próprios horários de atendimento.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas nesta quinta-feira devido ao feriado de Corpus Christi. O sistema de pagamentos instantâneos, como o Pix, seguirá disponível e funcionando normalmente durante todo o feriado. Já na sexta-feira, o atendimento presencial nas agências será retomado nas localidades onde não houver feriado municipal ou estadual.

Shoppings Jardins e RioMar

Nesta quinta-feira, as praças de alimentação e áreas de lazer estarão abertas das 12h às 21h. O Cinemark, GBarbosa, Cemise e Smart Fit seguirão os horários definidos por suas respectivas redes. As demais lojas e quiosques estarão fechados.

Aracaju Parque Shopping

No feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, o Aracaju Parque Shopping funcionará em horário especial. As operações de alimentação e lazer estarão abertas das 12h às 22h. Já as Lojas Americanas abrirão das 13h às 21h, e a Le Biscuit funcionará das 14h às 20h. As lojas satélites, âncoras, mega lojas, a lotérica e o CEAC estarão fechados. As operações do Cinema Centerplex, Alpha Fitness e Play Games funcionarão conforme a programação específica de cada espaço.

Shopping Prêmio

O Shopping Prêmio funcionará em horário especial no feriado de Corpus Christi, dia 19 de junho. As operações de alimentação estarão abertas das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h. O cinema terá sessões das 13h30 às 21h, e as áreas de entretenimento estarão disponíveis das 14h às 22h. Já o supermercado Gbarbosa abrirá mais cedo, das 8h às 20h.

Ceasa

Nesta quinta-feira, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) funcionará em horário reduzido, das 3h às 13h. Na sexta-feira, e na segunda-feira, o funcionamento será das 3h às 17h. No sábado,, das 3h às 16h. No domingo, o local estará fechado. E na terça-feira, funcionará das 3h às 13h.

Saúde Estadual

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), terão horários diferenciados nesses dias.

O Hemose não funcionará nos dias 19 e 24. Já na sexta-feira, 20, e na segunda, 23, funcionará das 7h30 às 17h.

O Case não funcionará nos dias 19 e 24. Na sexta-feira e no segunda-feira, o funcionamento será das 6h às 13h.

O Caism, por sua vez, funciona somente na sexta-feira, 20, até as 13h, voltando ao atendimento normalizado na quarta-feira, 25.

Já o Cadi não funcionará nesta quinta-feira, 19, e nem na terça-feira, 24. Na sexta-feira, 20, o funcionamento será somente até as 13h, e, na segunda-feira, 23, até as 12h.

Outro local que terá o funcionamento alterado é o Banco de Leite, que não funcionará nesta quinta-feira, 19, e nem na terça-feira, 24. Na sexta-feira, 20, e na segunda-feira, 23, até as 13h.

Os hospitais, maternidade e o Samu 192 Sergipe funcionam normalmente.

Ipesaúde

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) informa que, em razão do Dia de Corpus Christi e dos festejos de São João, o horário de funcionamento das unidades terá alteração nos dias 19, 20, 23 e 24 de junho, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.179/2025.

Nesta quinta-feira, 19, não haverá expediente devido ao ponto facultativo de Corpus Christi, com exceção dos serviços de urgência, que irão funcionar normalmente. Já na sexta-feira, 20, e na segunda-feira, 23, o atendimento será das 7h às 13h em todas as unidades do instituto, exceto as urgências que seguem com funcionamento normal.

Na próxima terça-feira, 24 de junho, ponto facultativo de São João, o atendimento no Ipesaúde será exclusivo nas unidades de urgência. O expediente no instituto volta ao normal na quarta-feira, 25.

Confira abaixo os endereços e os horários de atendimento dos serviços de urgência:

Serviços de Urgência

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA

Atendimento: 24 horas

Endereço: Avenida Desembargador Maynard, s/n, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica

Atendimento: das 7h às 19h

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Urgência Ortopédica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

SSP/SE

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão nos feriados dos dias 19 e 24, e seguirão o secreto na sexta-feira, 20, e segunda-feira, 23, funcionando até as 13h.