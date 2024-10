Veja  o que abre e o que fecha no feriado do dia 12 de outubro em Sergipe

Neste sábado, dia 12, é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Por conta disso, haverá mudanças no funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais.

Shoppings

RioMar e Jardins (capital): restaurantes, praças de alimentação e lazer, das 12h às 21h.Lojas Âncoras – das 13h às 20h e demais lojas e quiosques – das 14h às 20h.

Aracaju Parque: praça de alimentação e lazer, das 12 às 22h. Lojas âncoras- das 10h às 21. Demais lojas e quiosques- 14 às 20h

Shopping Prêmio (Nossa Senhora do Socorro): Praça de alimentação das 12h às 22h, as áreas de entretenimento e serviços, das 10h às 22h, e as lojas e quiosques, das 14h às 20h. A programação pelo Dia das Crianças terá início às 14h, com um Concurso de Cosplay, seguido de um Cortejo Animado, às 15h. Às 16h, o mascote Premito trará alegria ao público, e Thiago Sol encerrará a festa em grande estilo, às 17h30. A apresentação vai mesclar clássicos infantis com músicas atuais e promete muita dança e animação para a criançada.

Centro comercial de Aracaju

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas do centro de Aracaju estão autorizadas a funcionar nos horários previstos, sendo das 8h às 13h.

Mercados e feiras

O mercado central Maria Virgínia Franco funcionará até às 13h. Os Mercados de Artesanato Antônio Franco e Thales Ferraz terão seus horários de funcionamento estendidos até às 15h, atendendo ao fluxo turístico.

Os mercados setoriais: Milton Santos, no Augusto Franco; Miguel Arraes, no Bugio; Viana de Assis, no Santos Dumont; Roberto Silveira, no Bairro América; Carlos Firpo, no Siqueira Campos; e o Alcino Barros, no 18 do Forte; funcionarão até às 13h. Feiras Livres de sábado funcionarão normalmente.

Saúde

A vacinação nos shoppings da capital será suspensa, retornado no sábado seguinte, dia 19, das 13h às 18h.

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), que funciona de segunda a sexta, não funcionará no feriado, retomando os atendimentos na segunda-feira, dia 14, a partir das 7h.

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado na Coroa do Meio, retoma o funcionamento na segunda, dia 14, das 7h às 19h, com atendimento de segunda a sexta.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 14.

Lazer

Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Bairro Jardins: 5h às 21h30. A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA) estará fechada.

Parque Ecológico Poxim, no Bairro Inácio Barbosa: das 6h às 18h.

Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial estará fechado.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, no Mosqueiro das 8h às 17h.