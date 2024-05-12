Veja  programação da 57ª Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros

A prefeitura de Itabaiana divulgou, nesta sexta-feira (10), a programação da 57ª Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros. Grandes atrações como Leonardo, Zé Neto e Cristiano, Eduardo Costa, Maiara e Maraisa, Henry Freitas e Felipe Amorim irão abrilhantar um dos maiores eventos do país.
Além disso, diversos artistas locais farão parte da programação, desde a feira à festa. “É com muita alegria que lançamos oficialmente a 57ª edição da Feira e Festa dos caminhoneiros. Esta será uma das maiores edições desta festa que atrai públicos de todas as idades e de todos os municípios sergipanos”, disse Adailton Sousa, prefeito de Itabaiana.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
DIA 08/06 – SÁBADO
08:00h – NA BOLÉIA COM SAÚDE
RICARDO MART
SANDRINHA RAVELLY
17:00h – JOGO DOS CAMINHONEIROS (CAMPO DO SESI)
DIONES COSTA
MARQUINHOS SOFRÊNCIA
20:30h – QUERMESSE (PÇA. FAUSTO CARDOSO)
BABY SOM
DIA 09/06 – DOMINGO
07:00h – CARREATA MIRIM
CONCENTRAÇÃO: CALÇADÃO DR. AIRTON TELES
16:00H – SHOWS ARTÍSTICOS (PRAÇA DE EVENTOS)
19:00H- ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DO CAMINHÃO (ESTACIONAMENTO DO SHOPPING PEIXOTO)
19:30H – APRESENTAÇÃO DA RAINHA DOS CAMINHONEIROS 2024
19:40h – TATUA E BANDA
22:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES (FEIRA)
PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)
O CLONE
JAMANTA SHOW
NATHANZINHO LIMA
MIKAEL SANTOS
LÉO LOPES
JÂNIO LINHARES
ALINE SOUZA
ALMA GÊMEA
DANIELZINHO JR
REINAN SANTOS
DIA 10/06 – SEGUNDA-FEIRA
14:00h – ABERTURA DOS STANDS
18:00h – CARLOS GREG (PALCO FEIRA)
19:30h – ZITO COSTA E RAFAEL (PALCO FEIRA)
21:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)
MARCIA FELIPE
LUAN SANTANA
HUGO & GUILHERME
NATHAN
VITOR FERNANDEZ
FELIPE AMORIM
DIA 11/06 – TERÇA-FEIRA
14:00h – ABERTURA DOS STANDS
18:00h – EDY FONSECA (PALCO FEIRA)
19:30h – GILENO XAVIER (PALCO FEIRA)
21:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)
CINTURA FINA
MAIARA E MARAISA
EDUARDO COSTA
XAND AVIÃO
CALCINHA PRETA
HENRY FREITAS
DIA 12/06 – QUARTA-FEIRA
05:00h – ALVORADA FESTIVA – MEGA CARREATA CONCENTRAÇÃO: AV. DR. LUIZ MAGALHÃES
12:00h – ALMOÇO DO CAMINHONEIRO (A.A.I)
FORRÓ BRASIL
LAIRTON
ZUERÕES DO FORRÓ
14:00h – ABERTURA DOS STANDS
18:00h – CARREATA ALUSIVA À SANTO ANTÔNIO (CONCENTRAÇÃO IGREJA SÃO CRISTÓVÃO)
BENÇÃO DAS CHAVES (AV. FRANCISCO BRAGANÇA)
18:00h – JADSON LISBOA (PALCO FEIRA)
19:30h – VANICLÉIA (PALCO FEIRA)
21:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)
ERIVALDO DE CARIRA
ZÉ NETO E CRISTIANO
LEONARDO
TARCISIO DO ACORDEON
UNHA PINTADA
SOLANGE ALMEIDA
DIA 13/06 – QUINTA-FEIRA
16:00h – PROCISSÃO ALUSIVA A SANTO ANTÔNIO
Com informações da Prefeitura de Itabaiana