Veja resultado da prova e classificação  do concurso da Adema

Foram publicados nesta quinta-feira, 14 de novembro, os resultados da prova de títulos pós-recurso, juntamente com o resultado e a classificação preliminar do concurso público da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A Secretaria de Estado da Administração (Sead) e o Instituo AOCP, que realizam o certame, tornaram públicos ainda um novo cronograma parcial de execução das próximas etapas. Todos os documentos estão disponíveis no site www.institutoaocp.org.br.

Na página, os candidatos podem encontrar os anexos específicos contendo as pontuações após a análise de títulos, e os anexos contendo os resultados com as respectivas classificações de candidatos negros, pessoas com deficiências e ampla concorrência. O período para a interposição de recurso será entre os dias 18 e 19, e a divulgação e a homologação do resultado final e classificação pós-recurso está prevista para o dia 25 de novembro.

De acordo com o diretor de concursos da Sead, Sidney Rocha, o Governo do Estado irá realizar a convocação imediata de todos os candidatos aprovados dentro das vagas. “Na sequência, os convocados deverão apresentar a documentação e realizar os exames admissionais no prazo de 30 dias”, explica.

A presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti, destaca a relevância do certame, que entra em sua reta final. “Estamos muito felizes com esse grande passo que a gente dá para o reforço do quadro técnico de um órgão ambiental tão importante quanto a Adema. O governador Fábio Mitidieri entendeu essa necessidade e tem dado máxima prioridade para que se concretize este que é um verdadeiro marco na história do meio ambiente de Sergipe”, comenta.

O acolhimento dos novos servidores e o curso de formação está previsto para acontecer em meados de janeiro de 2025, em parceria com a Sead, por meio da Escola de Governo.

Vagas

O concurso da Adema abriu 55 vagas, sendo 20 para técnicos ambientais de nível médio — 14 em ampla concorrência, quatro para Pessoas com Deficiência (PcD) e duas para candidatos negros — e 35 para analista ambiental, com nível superior nas seguintes especialidades: oito vagas para Geologia e Geografia (seis de ampla concorrência, uma para PcD e uma para negros); seis vagas para Biologia e Ecologia (quatro de ampla concorrência, uma para PcD e uma para negros); dez vagas para engenharias Civil, Sanitária, Ambiental, Química, Elétrica e Mecânica (sete de ampla concorrência, duas para PcD e uma para negros); oito vagas para Engenharia Agronômica, Florestal, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca e Zootecnia (seis de ampla concorrência, uma para PcD e uma para negros); e três vagas para áreas diversas (duas vagas de ampla concorrência e uma vaga para negros).

