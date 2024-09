Velório e sepultamento de dr. José Augusto Santos da Silva

O velório de Dr. José Augusto Santos da Silva acontecerá no final da tarde desta quarta-feira, 4, na residência de sua mãe – localizada na R. João Andrade, nº 462, no B. Santo Antônio. A previsão da chegada do corpo em Aracaju é às 16h30 desta quarta.

Nesta quinta, 5, às 8h, o corpo sairá em cortejo até o Hospital de Cirurgia. E, em seguida, irá para a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), na R. Vila Cristina, nº 589, B. São José, onde continuará o velório.

Sepultamento – Na quinta, a partir das 14h30, o corpo sairá em cortejo do CRO-SE até o Cemitério São João Batista para o sepultamento.