Vem aí etapa Aracaju do Circuito Sesc de Corridas; Inscrições abertas

A partir desta terça, 29/07, estão abertas as inscrições para a tapa Aracaju do Circuito Sesc de Corridas. Esse ano o evento traz uma novidade: acontecerá no sábado, 20/09, às 16h, em frente ao Hotel do Sesc, na orla da Praia de Atalaia.

A inscrição são seis quilos de alimentos (arroz e/ou feijão) que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil – rede nacional que atua contra a fome e o desperdício de alimentos em todo país. A inscrição é presencial e pode ser realizada em qualquer Central de Relacionamento com Clientes do Sesc, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h.

A corrida será disputada nas seguintes opções: caminhada/corrida de 2,5 km, corrida de 05 km e corrida de 10 km. Os percursos serão arbitrados pela Federação Sergipana de Atletismo. A corrida terá duração de 90 minutos para o circuito de 05 km e de 120 minutos para o percurso de 10 km.

O sistema de cronometragem a ser utilizado será o transponde (chip) descartável. As três primeiras colocações das categorias masculina e feminina de 5 km e 10 km serão definidos por ordem de chegada (tempo bruto). As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido gasto por cada atleta para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento do Regulamento, receberão medalhas de participação (finisher).

Orientações gerais e o Regulamento do Circuito Sesc de Corrida estão disponíveis no www.sesc-se.com.br.

Por Aparecida Onias – Foto: André Moreira (arquivo Sesc)